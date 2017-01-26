В Волгограде супружеская пара может отправиться в тюрьму за банку черной икры Просмотров: 6 Комментариев: 0 Эта криминальная история началась с поллитровой банки осетровой икры, которую подозреваемый приобрел у своей знакомой. В дальнейшем супруга мужчины продала деликатес за 25 тыс. рублей. Торговля черной икрой уже преступление, здесь же выяснилось, что ею можно было отравиться. Согласно результатам лабораторного исследования, проведенного Фондом продовольственной безопасности, деликатес не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологических норм. В результате следователи СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона возбудили в отношении супружеской пары уголовное дело. Им придется ответить по ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации) и ч.2 ст.238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). Согласно самой жесткой санкции последней статьи подозреваемым может грозит до 6 лет тюрьмы.



