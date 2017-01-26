Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

» » » В Волгограде мошенница сдала в аренду снятую посуточно квартиру

В Волгограде мошенница сдала в аренду снятую посуточно квартиру

Сегодня, 16:43
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В Волгограде мошенница сдала в аренду снятую посуточно квартиру25 января в отдел полиции Красноармейского района Волгограда обратился 26-летний житель Калачевского района. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов в интернете он прочел объявление о сдаче квартиры. Приехав по указанному адресу, он встретился с неизвестной женщиной, которая представилась владелицей жилья. Получив арендную плату в размере 9 тысяч рублей, незнакомка оставила потерпевшему ключи и скрылась. Факт мошенничества вскрылся, когда в арендованную потерпевшим квартиру пришли ее законные владельцы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве - 32-летнюю жительницу Светлоярского района. Выяснилось, что она сдала в аренду квартиру, которую ранее сама сняла посуточно.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Во Фролово сотрудница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за хулиганство

Мужчина отдал деньги за якобы выигрышную машину

В Волгограде автомобилист угрожал расстрелять водителя, с которым не поделил дорогу

В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов

Сотрудниками полиции предотвращено убийство в Светлоярском районе

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги