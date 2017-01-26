В Волгограде мошенница сдала в аренду снятую посуточно квартиру Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве - 32-летнюю жительницу Светлоярского района. Выяснилось, что она сдала в аренду квартиру, которую ранее сама сняла посуточно.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. 25 января в отдел полиции Красноармейского района Волгограда обратился 26-летний житель Калачевского района. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов в интернете он прочел объявление о сдаче квартиры. Приехав по указанному адресу, он встретился с неизвестной женщиной, которая представилась владелицей жилья. Получив арендную плату в размере 9 тысяч рублей, незнакомка оставила потерпевшему ключи и скрылась. Факт мошенничества вскрылся, когда в арендованную потерпевшим квартиру пришли ее законные владельцы.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве - 32-летнюю жительницу Светлоярского района. Выяснилось, что она сдала в аренду квартиру, которую ранее сама сняла посуточно.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.



