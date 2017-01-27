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» » » В Светлоярском районе автофургон смял «Ниву» на перекрестке

В Светлоярском районе автофургон смял «Ниву» на перекрестке

Сегодня, 10:38
Lopatin
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В Светлоярском районе автофургон смял «Ниву» на перекресткеВ четверг, 26 января, в Светлоярском районе отечественный внедорожник столкнулся с автомобилем «ГАЗ- 3009А3».
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 22.10 на 71 километре дороги «Волгоград – Элиста». 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140» при выезде с перекрестка не уступил дорогу автофургону.
В результате столкновения машин пострадал 34-летний пассажир «Нивы». Мужчину с травмами доставили в больницу.
В Светлоярском районе автофургон смял «Ниву» на перекрестке

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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