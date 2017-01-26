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» » » В Советском районе за сутки иномарки сбили двух пешеходов

В Советском районе за сутки иномарки сбили двух пешеходов

Сегодня, 11:00
Lopatin
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В Советском районе за сутки иномарки сбили двух пешеходовВ четверг, 26 января, в Советском районе Волгограда в течение дня произошло два наезда на пешеходов. Одно ДТП случилось в 8 часов утра на пересечении улиц Электролесовской и Краснопресненской.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент» при повороте направо наехал на 79-летнего мужчину, переходившего проезжую часть рядом с пешеходным переходом. В результате пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.
Другое ДТП произошло в 18.31 на пересечении проспекта Университетского и улицы Тормосиновской. 40-летний водитель автомашины «Peugeot» сбил 22-летнюю девушку, которая шла по переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда пешеход получила травмы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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