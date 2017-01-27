Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Индекс промышленного производства в регионе превысил российский

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

» » » В Волжском женщина была убита в квартире любовника

В Волжском женщина была убита в квартире любовника

Сегодня, 11:45
Reporter
Просмотров: 5
Комментариев: 0
В прямом смысле кровавое преступление произошло на днях в городе-спутнике Волгограда. В одной из квартир женщина от нескольких ножевых ранений, в том числе в бедренную артерию, истекла кровью. Тело погибшей обнаружил любовник замужней женщины, он вызвал полицию и выдвинул версию, что пока он спал, его любимую и ненаглядную кто-то искромсал ножом. Следователи сразу обнаружили ряд нестыковок в версии мужчины и вывели его на чистую воду. Волжскому Отелло пришлось признаться, что он собственноручно отправил даму сердца на тот свет, за разговоры об измене. Как рассказал агентству «Новости Волгограда» заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, у женщины был шанс остаться в живых, если бы она или ее любовник вовремя вызвали скорую. Однако у не было даже сотового телефона- накануне они заложили его, чтобы купить спиртное. Асоциальный образ жизни эта пара вела уже несколько месяцев, в с тех пор, как женщина оставила в Волгограде своего мужа и 10- летнего ребенка, однако официально она не развелась.
Сейчас убийца задержан и взят под стражу. Ему придется ответить по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ревнивый житель Волгоградской области зарезал подругу жизни

По следам тройного убийства задержали близкого родственника погибших

В Волгограде брат ножом убил сестру после ссоры

Пенсионер подозревается в убийстве товарища сына

Защищая сестру, мужчина убил ее мужа

Жительница Краснооктябрьского района подозревается в убийстве мужа

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги