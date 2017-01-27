В Волжском женщина была убита в квартире любовника Просмотров: 5 Комментариев: 0

Сейчас убийца задержан и взят под стражу. Ему придется ответить по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В прямом смысле кровавое преступление произошло на днях в городе-спутнике Волгограда. В одной из квартир женщина от нескольких ножевых ранений, в том числе в бедренную артерию, истекла кровью. Тело погибшей обнаружил любовник замужней женщины, он вызвал полицию и выдвинул версию, что пока он спал, его любимую и ненаглядную кто-то искромсал ножом. Следователи сразу обнаружили ряд нестыковок в версии мужчины и вывели его на чистую воду. Волжскому Отелло пришлось признаться, что он собственноручно отправил даму сердца на тот свет, за разговоры об измене. Как рассказал агентству «Новости Волгограда» заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, у женщины был шанс остаться в живых, если бы она или ее любовник вовремя вызвали скорую. Однако у не было даже сотового телефона- накануне они заложили его, чтобы купить спиртное. Асоциальный образ жизни эта пара вела уже несколько месяцев, в с тех пор, как женщина оставила в Волгограде своего мужа и 10- летнего ребенка, однако официально она не развелась.Сейчас убийца задержан и взят под стражу. Ему придется ответить по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



