Безработный волгоградец взял кредит по паспорту друга Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 января в полицию обратился представитель кредитно-финансовой организации. Он заявил, что в конце ноября прошлого года молодой человек взял по паспорту кредит в сумме 55 тысяч рублей. Но платежи от него не поступали. Когда работники организации связались с владельцем паспорта, тот категорически отрицал факт получения займа.

Подозреваемого в мошенничестве задержал участковый отдела полиции Ворошиловского района. Тот сознался в содеянном, пояснив, что паспорт, по которому получил кредит на покупку мобильника, он взял без спроса у друга. Похищенные деньги подозреваемый не вернул.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. За мошенничество с получением кредита по чужому паспорту в Волгограде задержан 31-летний безработный житель Краснооктябрьского района.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 января в полицию обратился представитель кредитно-финансовой организации. Он заявил, что в конце ноября прошлого года молодой человек взял по паспорту кредит в сумме 55 тысяч рублей. Но платежи от него не поступали. Когда работники организации связались с владельцем паспорта, тот категорически отрицал факт получения займа.Подозреваемого в мошенничестве задержал участковый отдела полиции Ворошиловского района. Тот сознался в содеянном, пояснив, что паспорт, по которому получил кредит на покупку мобильника, он взял без спроса у друга. Похищенные деньги подозреваемый не вернул.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.



