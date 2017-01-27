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Безработный волгоградец взял кредит по паспорту друга

Сегодня, 14:58
Lopatin
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Безработный волгоградец взял кредит по паспорту другаЗа мошенничество с получением кредита по чужому паспорту в Волгограде задержан 31-летний безработный житель Краснооктябрьского района.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 января в полицию обратился представитель кредитно-финансовой организации. Он заявил, что в конце ноября прошлого года молодой человек взял по паспорту кредит в сумме 55 тысяч рублей. Но платежи от него не поступали. Когда работники организации связались с владельцем паспорта, тот категорически отрицал факт получения займа.
Подозреваемого в мошенничестве задержал участковый отдела полиции Ворошиловского района. Тот сознался в содеянном, пояснив, что паспорт, по которому получил кредит на покупку мобильника, он взял без спроса у друга. Похищенные деньги подозреваемый не вернул.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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