В Волгоградской области соседи предотвратили самоубийство душегуба Просмотров: 0 Комментариев: 0 Трагические события произошли на днях в Котельниковском районе. Местный 51-летний безработный, который в ходе застолья зарезал своего пожилого гостя, едва не оставил следователей без работы. Ведь в случае смерти виновника преступления расследование уголовного дела прекращается. О желании наложить на себя руки душегуб рассказал соседям. Он пожаловался на жизнь- отсутствие работы, развод с женой и тяжкое бремя убийства. Селяне уговорили неудачливого соседа не брать еще один грех на душу и явиться с повинной. Убийца выдал следователям орудие преступления - кухонный нож и во всех деталях рассказал, как совершил деяние. Накануне подозреваемый был арестован.



