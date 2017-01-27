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» » » В Волгоградской области соседи предотвратили самоубийство душегуба

В Волгоградской области соседи предотвратили самоубийство душегуба

Сегодня, 15:30
Reporter
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Трагические события произошли на днях в Котельниковском районе. Местный 51-летний безработный, который в ходе застолья зарезал своего пожилого гостя, едва не оставил следователей без работы. Ведь в случае смерти виновника преступления расследование уголовного дела прекращается. О желании наложить на себя руки душегуб рассказал соседям. Он пожаловался на жизнь- отсутствие работы, развод с женой и тяжкое бремя убийства. Селяне уговорили неудачливого соседа не брать еще один грех на душу и явиться с повинной. Убийца выдал следователям орудие преступления - кухонный нож и во всех деталях рассказал, как совершил деяние. Накануне подозреваемый был арестован.
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