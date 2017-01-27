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» » » В Михайловском районе в ДТП погибли три человека

В Михайловском районе в ДТП погибли три человека

Сегодня, 16:24
Lopatin
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В Михайловском районе в ДТП погибли три человекаВ пятницу, 27 января, в Михайловском районе автомобиль «ВАЗ-2106» столкнулся с иномаркой «Ford Focus». По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла недалеко от хутора Ильменский. На данный момент известно о трех погибших в ДТП: это водитель и его пассажиры. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства этой аварии.
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