В Михайловском районе в ДТП погибли три человека Просмотров: 0 Комментариев: 0 В пятницу, 27 января, в Михайловском районе автомобиль «ВАЗ-2106» столкнулся с иномаркой «Ford Focus». По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла недалеко от хутора Ильменский. На данный момент известно о трех погибших в ДТП: это водитель и его пассажиры. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства этой аварии.



