В Волжском сожитель должницы пытался подкупить судебного пристава Просмотров: 0 Комментариев: 0

Но, как рассказали в пресс-службе областного Управления ФССП, должница попросила своего сожителя разрешить вопрос с помощью взятки судебному приставу. Придя к госслужащему, мужчина пытался склонить его к незаконному оставлению без исполнения решения суда. Пристав, в свою очередь, уведомил об этом свое руководство и правоохранительные органы.

Через некоторое время сожитель должницы передал ему взятку в размере 2 тысяч рублей, не подозревая, что находится на «оперативном эксперименте» под наблюдением работников отдела по противодействию коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и сотрудников ЭБ и ПК УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области. Мужчина был задержан с поличным.

В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по г.Волжскому против него возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. В производстве Волжского городского отдела №2 УФССП России по Волгоградской области находится исполнительное производство о выселении должницы и ее родственников из жилого помещения и о взыскании с каждого 3 тысячи рублей государственной пошлины.Но, как рассказали в пресс-службе областного Управления ФССП, должница попросила своего сожителя разрешить вопрос с помощью взятки судебному приставу. Придя к госслужащему, мужчина пытался склонить его к незаконному оставлению без исполнения решения суда. Пристав, в свою очередь, уведомил об этом свое руководство и правоохранительные органы.Через некоторое время сожитель должницы передал ему взятку в размере 2 тысяч рублей, не подозревая, что находится на «оперативном эксперименте» под наблюдением работников отдела по противодействию коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и сотрудников ЭБ и ПК УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области. Мужчина был задержан с поличным.В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по г.Волжскому против него возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.



