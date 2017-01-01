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В Волжском сожитель должницы пытался подкупить судебного пристава

Сегодня, 17:44
Lopatin
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В Волжском сожитель должницы пытался подкупить судебного приставаВ производстве Волжского городского отдела №2 УФССП России по Волгоградской области находится исполнительное производство о выселении должницы и ее родственников из жилого помещения и о взыскании с каждого 3 тысячи рублей государственной пошлины.
Но, как рассказали в пресс-службе областного Управления ФССП, должница попросила своего сожителя разрешить вопрос с помощью взятки судебному приставу. Придя к госслужащему, мужчина пытался склонить его к незаконному оставлению без исполнения решения суда. Пристав, в свою очередь, уведомил об этом свое руководство и правоохранительные органы.
Через некоторое время сожитель должницы передал ему взятку в размере 2 тысяч рублей, не подозревая, что находится на «оперативном эксперименте» под наблюдением работников отдела по противодействию коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и сотрудников ЭБ и ПК УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области. Мужчина был задержан с поличным.
В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по г.Волжскому против него возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.
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