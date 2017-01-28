В Волгограде из горящего дома спасли 72-летнюю пенсионерку Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в небольшом деревянном доме на улице Саранской по всей площади горели старые вещи. Прибывшие на место происшествия расчеты 20-й пожарно-спасательной части потушили огонь в 20.46.

Во время пожара пострадала пожилая женщина 1935 года рождения. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.





Фото из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области. В пятницу, 27 января, в девятом часу вечера произошел пожар в частном секторе Ворошиловского района Волгограда.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в небольшом деревянном доме на улице Саранской по всей площади горели старые вещи. Прибывшие на место происшествия расчеты 20-й пожарно-спасательной части потушили огонь в 20.46.Во время пожара пострадала пожилая женщина 1935 года рождения. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.



