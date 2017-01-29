В Волгограде ночью сгорели «Лада» и «Фольксваген» Просмотров: 55 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, один пожар был зарегистрирован в 0.36. В Центральном районе горел припаркованный на улице Рокоссовского автомобиль «Volkswagen Polo» 2015 года выпуска. Огонь уничтожил моторный отсек и обшивку салона. Специалисты считают, что, скорее всего, был совершен поджог

Другой пожар произошел в три часа ночи в Дзержинском районе. На улице Гейне в автомобиле «Лада Гранта» 2013 года выпуска загорелся моторный отсек. На тушение пожара были вызваны расчеты 15-й пожарно-спасательной части. Через десять минут они ликвидировали горение в машине. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В воскресенье, 29 января, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы региона два раза поступали сообщения о возгорании автомобилей на улицах Волгограда.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, один пожар был зарегистрирован в 0.36. В Центральном районе горел припаркованный на улице Рокоссовского автомобиль «Volkswagen Polo» 2015 года выпуска. Огонь уничтожил моторный отсек и обшивку салона. Специалисты считают, что, скорее всего, был совершен поджогДругой пожар произошел в три часа ночи в Дзержинском районе. На улице Гейне в автомобиле «Лада Гранта» 2013 года выпуска загорелся моторный отсек. На тушение пожара были вызваны расчеты 15-й пожарно-спасательной части. Через десять минут они ликвидировали горение в машине. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.



