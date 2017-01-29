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В Иловлинском районе сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Сегодня, 12:58
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В субботу, 28 января, в десять часов ночи на станции Бердия Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Все они были порожними. К счастью, никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет, сообщает пресс-служба ПривЖД.
Для устранения последствий задействованы восстановительные поезда со станций Петров Вал, им. Максима Горького и Арчеда. Идут работы по проверке железнодорожной инфраструктуры.
В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда №216 «Саратов – Ростов-на-Дону» и №105 «Нижневартовск – Волгоград». Максимальное время задержки составило 52 минуты. В настоящий момент все пассажирские поезда следуют по расписанию.
На месте происшествия продолжает работает комиссия Приволжской железной дороги, выясняющая причины схода вагонов с рельсов.
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