В Иловлинском районе сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда Просмотров: 20 Комментариев: 0 В субботу, 28 января, в десять часов ночи на станции Бердия Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Все они были порожними. К счастью, никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Для устранения последствий задействованы восстановительные поезда со станций Петров Вал, им. Максима Горького и Арчеда. Идут работы по проверке железнодорожной инфраструктуры.

В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда №216 «Саратов – Ростов-на-Дону» и №105 «Нижневартовск – Волгоград». Максимальное время задержки составило 52 минуты. В настоящий момент все пассажирские поезда следуют по расписанию.

На месте происшествия продолжает работает комиссия Приволжской железной дороги, выясняющая причины схода вагонов с рельсов. В субботу, 28 января, в десять часов ночи на станции Бердия Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Все они были порожними. К счастью, никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет, сообщает пресс-служба ПривЖД.Для устранения последствий задействованы восстановительные поезда со станций Петров Вал, им. Максима Горького и Арчеда. Идут работы по проверке железнодорожной инфраструктуры.В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда №216 «Саратов – Ростов-на-Дону» и №105 «Нижневартовск – Волгоград». Максимальное время задержки составило 52 минуты. В настоящий момент все пассажирские поезда следуют по расписанию.На месте происшествия продолжает работает комиссия Приволжской железной дороги, выясняющая причины схода вагонов с рельсов.



