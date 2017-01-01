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» » » В Калачевском районе ночью сгорели сразу 4 дачных дома

В Калачевском районе ночью сгорели сразу 4 дачных дома

Сегодня, 09:07
Lopatin
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В Калачевском районе ночью сгорели сразу 4 дачных домаВ воскресенье, 29 января, в десять часов ночи произошел пожар в селе Мариновка Калачевского района.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в СНТ «Тополек» горели по всей площади сразу четыре дачных дома, каждый размером 8х8 метров.
Ближе к 11 ночи расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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