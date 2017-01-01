В Калачевском районе ночью сгорели сразу 4 дачных дома Просмотров: 12 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в СНТ «Тополек» горели по всей площади сразу четыре дачных дома, каждый размером 8х8 метров.

Ближе к 11 ночи расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В воскресенье, 29 января, в десять часов ночи произошел пожар в селе Мариновка Калачевского района.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в СНТ «Тополек» горели по всей площади сразу четыре дачных дома, каждый размером 8х8 метров.Ближе к 11 ночи расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня.



