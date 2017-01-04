На юге Волгограда «Лада» врезалась в опору ЛЭП: пострадали 3 человека Просмотров: 54 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района, однако не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

В результате аварии вместе с водителем пострадали два его пассажира в возрасте 48 и 39 лет. Все трое с травмами были госпитализированы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 3 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек получили травмы. Одна из аварий произошла в Красноармейском районе.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района, однако не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.В результате аварии вместе с водителем пострадали два его пассажира в возрасте 48 и 39 лет. Все трое с травмами были госпитализированы.



