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» » » На юге Волгограда «Лада» врезалась в опору ЛЭП: пострадали 3 человека

На юге Волгограда «Лада» врезалась в опору ЛЭП: пострадали 3 человека

Сегодня, 09:42
Lopatin
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На юге Волгограда «Лада» врезалась в опору ЛЭП: пострадали 3 человекаЗа прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 3 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек получили травмы. Одна из аварий произошла в Красноармейском районе.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района, однако не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.
В результате аварии вместе с водителем пострадали два его пассажира в возрасте 48 и 39 лет. Все трое с травмами были госпитализированы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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