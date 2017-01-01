В Советском районе «девятка» сбила женщину на светофоре Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на перекрестке проспекта Университетского с улицей Богданова. 26-летний водитель «девятки» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. В воскресенье, 29 января, в Советском районе города Волгоград водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю волгоградку.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на перекрестке проспекта Университетского с улицей Богданова. 26-летний водитель «девятки» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.



