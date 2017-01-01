В Волжском водитель маршрутки попытался разнять дерущихся пассажиров и попал в реанимацию Просмотров: 35 Комментариев: 0

Инцидент произошел 28 января в 23-30, когда в маршрутке №260 началась драка. Водитель Александр К. осознав, что происходящее угрожает не только конфликтующим, но и всем пассажирам, остановил машину, не доезжая до кольцевого движения на площади им. Карбышева. Конфликтующие переместились на улицу, а водитель попытался разнять дерущихся. В этот момент один из мужчин пырнул маршрутчика в ногу и, вероятно, попал в бедренную артерию. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую, которая забрала пострадавшего. Как сообщили агентству «Новости Волгограда» в пресс-службе ГУ МВД региона, сейчас круг подозреваемых установлен, следователи воссоздают картину произошедшего, а именно, кто из конфликтующих нанес удар ножом.

Тем временем супруга пострадавшего Татьяна К. опубликовала в соцсетях просьбу откликнуться свидетелей происшествия, она также сообщила, что в данный момент состояние Александра К. оценивается медиками, как средней тяжести. Инцидент произошел 28 января в 23-30, когда в маршрутке №260 началась драка. Водитель Александр К. осознав, что происходящее угрожает не только конфликтующим, но и всем пассажирам, остановил машину, не доезжая до кольцевого движения на площади им. Карбышева. Конфликтующие переместились на улицу, а водитель попытался разнять дерущихся. В этот момент один из мужчин пырнул маршрутчика в ногу и, вероятно, попал в бедренную артерию. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую, которая забрала пострадавшего. Как сообщили агентству «Новости Волгограда» в пресс-службе ГУ МВД региона, сейчас круг подозреваемых установлен, следователи воссоздают картину произошедшего, а именно, кто из конфликтующих нанес удар ножом.Тем временем супруга пострадавшего Татьяна К. опубликовала в соцсетях просьбу откликнуться свидетелей происшествия, она также сообщила, что в данный момент состояние Александра К. оценивается медиками, как средней тяжести.



