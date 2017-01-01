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» » » В Волгограде боксер-убийца отрабатывал удары на бездомных

В Волгограде боксер-убийца отрабатывал удары на бездомных

Сегодня, 13:12
Reporter
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Полезные навыки, приобретенные на спортивном ринге, для 21-летнего КМС по боксу в обычной жизни стали настоящим наказанием. Не так давно молодой человек освободился из колонии за нанесение тяжких побоев, и вот новое ЧП. В ночь на 24 января боксер жестоко избил двух бездомных. Конфликт возник на ровном месте. На ул. Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда к спортсмену подошли подвыпившие мужчины и попросили добавить 25 рублей на «опохмелку». Боксер отреагировал неадекватно и использовал несчастных в качестве груши. Один из просивших успел отскочить, второй пропустил смертельную двойку в голову. 41-летнего пострадавшего госпитализировали, однако, накануне он скончался, не приходя в сознание, от черепно-мозговой травмы. Как рассказал агентству «Новости Волгограда» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев, сейчас боксер-убийца арестован, на этот раз ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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