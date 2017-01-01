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» » » Ошейник с секретной функцией может стоить волжанину 4 года тюрьмы

Ошейник с секретной функцией может стоить волжанину 4 года тюрьмы

Сегодня, 14:47
Reporter
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В августе 2016 года подозреваемый при помощи интернет-заказа стал счастливым обладателем собачьего ошейника с GPS-датчиком для контроля за питомцем. При этом у гаджета была еще одна секретная функция – возможность вести скрытую аудиозапись. Попользовавшись устройством некоторое время, волжанин решил перепродать его, и разместил объявление на бесплатном сайте. Однако сделка не состоялась, поскольку в роли покупателей выступили полицейские. Теперь жителю Волжского придется отвечать за незаконный оборот запрещенных технических средств, самое суровое наказание по этой статье – до 4 лет тюрьмы. Сам подозреваемый утверждает, что даже не подозревал о противозаконном характере своих действий.
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