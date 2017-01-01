Экс-глава Кировского района заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду Просмотров: 0 Комментариев: 0

Ранее, в июле 2015 года, Невструев уже привлекался к административной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения и был лишен водительских прав на полтора года (со штрафом в размере 30 000 рублей). Учитывая это, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Правда, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В октябре 2016 года в Советском районе Волгограда сотрудники госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полицейские сразу обратили внимание на запах алкоголя, неустойчивость позы и нарушение речи. Однако водитель, а им оказался бывший глава администрации Кировского района Волгограда Александр Невструев, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.Ранее, в июле 2015 года, Невструев уже привлекался к административной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения и был лишен водительских прав на полтора года (со штрафом в размере 30 000 рублей). Учитывая это, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.Правда, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



