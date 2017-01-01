В волгоградском цирке тигры напали на участника номера Просмотров: 46 Комментариев: 0

Будущее цирковой программы «Шоу белых тигров», стартовавшей в Волгограде в минувшие выходные, под угрозой после того, как сегодня на репетиции произошло ЧП. 24-летний сотрудник Росгосцирка, который не имел прямого отношения к дрессуре, зачем–то зашел в вольер к животным и был встречен не очень радушно. В этот момент там выгуливали самца и двух самок белого тигра. Кто-то из животных бросился на мужчину, который, к слову, был нетрезв. С царапинами и укусами пострадавший чудом успел ретироваться. Уже за пределами вольера он потерял сознание от болевого шока. На место срочно прибыли медики, которые госпитализировали раненого в реанимацию одной из городских больниц. В данный момент он уже успешно прооперирован. По уточненной информации в обязанности этого сотрудника Росгосцирка входил уход за животными.

К слову, пострадавший в волгоградском цирке мужчина отделался легко по сравнению со своим китайским собратом по несчастью. Буквально вчера в городе Нинбо посетитель зоопарка погиб в результате нападения тигра. Сообщается, что мужчина перелез через ограду вольера и приблизился к тигру, которого в это время кормил смотритель зоопарка. Тигр недолго думая атаковал случайную жертву. Смотритель зоопарка пытался отогнать хищника петардами. Посетитель зоопарка получил серьезные ранения и был госпитализирован. Он скончался в больнице от ран. Нападение тигра произошло на глазах жены и ребенка жертвы. Будущее цирковой программы «Шоу белых тигров», стартовавшей в Волгограде в минувшие выходные, под угрозой после того, как сегодня на репетиции произошло ЧП. 24-летний сотрудник Росгосцирка, который не имел прямого отношения к дрессуре, зачем–то зашел в вольер к животным и был встречен не очень радушно. В этот момент там выгуливали самца и двух самок белого тигра. Кто-то из животных бросился на мужчину, который, к слову, был нетрезв. С царапинами и укусами пострадавший чудом успел ретироваться. Уже за пределами вольера он потерял сознание от болевого шока. На место срочно прибыли медики, которые госпитализировали раненого в реанимацию одной из городских больниц. В данный момент он уже успешно прооперирован. По уточненной информации в обязанности этого сотрудника Росгосцирка входил уход за животными.К слову, пострадавший в волгоградском цирке мужчина отделался легко по сравнению со своим китайским собратом по несчастью. Буквально вчера в городе Нинбо посетитель зоопарка погиб в результате нападения тигра. Сообщается, что мужчина перелез через ограду вольера и приблизился к тигру, которого в это время кормил смотритель зоопарка. Тигр недолго думая атаковал случайную жертву. Смотритель зоопарка пытался отогнать хищника петардами. Посетитель зоопарка получил серьезные ранения и был госпитализирован. Он скончался в больнице от ран. Нападение тигра произошло на глазах жены и ребенка жертвы.



