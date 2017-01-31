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Волгоградец нанес ущерб водным ресурсам на 1 миллион рублей

Сегодня, 09:16
Lopatin
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Волгоградец нанес ущерб водным ресурсам на 1 миллион рублейВ Волгограде полицейские задержали 49-летнего жителя Кировского района, который незаконно перевозил 13,5 литров икры белуги. Документов, подтверждающих законность добычи, при нем не оказалось.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил свыше 1 миллиона рублей. За незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело.
Полицейские провели обыски по месту проживания подозреваемого и лиц, причастных к незаконному вылову ценных пород рыб. В результате обнаружено 12 штук незаконных орудий лова – самоловно-крючковые снасти, 2 литра икры рыб осетровых видов, 4 осетра, 16 стерлядей, а также иные предметы, имеющие значение по уголовному делу.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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