В Михайловке на месте пожара спасатели обнаружили труп женщины Просмотров: 0 Комментариев: 0 Во вторник, 31 января, около пяти часов утра произошел пожар в городе Михайловке. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Молодежной полностью сгорела летняя кухня.

Сотрудники 30-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 15 минут после вызова. На месте происшествия они обнаружили погибшую женщину, личность которой пока устанавливается.

На данный момент пожарные считают, что возгорание могло произойти из-за чьего-то неосторожного обращения с огнем.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Во вторник, 31 января, около пяти часов утра произошел пожар в городе Михайловке. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Молодежной полностью сгорела летняя кухня.Сотрудники 30-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 15 минут после вызова. На месте происшествия они обнаружили погибшую женщину, личность которой пока устанавливается.На данный момент пожарные считают, что возгорание могло произойти из-за чьего-то неосторожного обращения с огнем.



