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» » » В Михайловке на месте пожара спасатели обнаружили труп женщины

В Михайловке на месте пожара спасатели обнаружили труп женщины

Сегодня, 09:36
Lopatin
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В Михайловке на месте пожара спасатели обнаружили труп женщиныВо вторник, 31 января, около пяти часов утра произошел пожар в городе Михайловке. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Молодежной полностью сгорела летняя кухня.
Сотрудники 30-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 15 минут после вызова. На месте происшествия они обнаружили погибшую женщину, личность которой пока устанавливается.
На данный момент пожарные считают, что возгорание могло произойти из-за чьего-то неосторожного обращения с огнем.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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