В Краснооктябрьском районе ночью неизвестный поджег «Лексус» Просмотров: 0 Комментариев: 0

Специалисты предполагают, что, скорее всего, иномарку кто-то поджег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области. Во вторник, 31 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда в два часа ночи загорелся автомобиль «Lexus» 2003 года выпуска. Он был припаркован на улице Пельше. Во время пожара никто не пострадал. Машину потушили расчеты 2-й пожарно-спасательной части.Специалисты предполагают, что, скорее всего, иномарку кто-то поджег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.



