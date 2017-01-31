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» » » В Краснооктябрьском районе ночью неизвестный поджег «Лексус»

В Краснооктябрьском районе ночью неизвестный поджег «Лексус»

Сегодня, 09:50
Lopatin
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В Краснооктябрьском районе ночью неизвестный поджег «Лексус»Во вторник, 31 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда в два часа ночи загорелся автомобиль «Lexus» 2003 года выпуска. Он был припаркован на улице Пельше. Во время пожара никто не пострадал. Машину потушили расчеты 2-й пожарно-спасательной части.
Специалисты предполагают, что, скорее всего, иномарку кто-то поджег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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