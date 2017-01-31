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» » » Станут ли белые тигры фигурантами уголовного дела по факту ЧП в волгоградском цирке?

Станут ли белые тигры фигурантами уголовного дела по факту ЧП в волгоградском цирке?

Сегодня, 10:53
Reporter
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Станут ли белые тигры фигурантами уголовного дела по факту ЧП в волгоградском цирке?Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Главного управления МВД региона, перспектива возбуждения уголовного дела по факту нападения тигров на работника цирка во многом зависит от характера полученных им травм.
Если выяснится, что животные нанесли тяжкий вред здоровью, то может последовать возбуждение уголовного дела по фактам нарушения техники безопасности. В этом случае расследованием будет заниматься СУ СКР региона. Естественно, отвечать за ЧП придется не полосатым хищникам, а администрации цирка или конкретной цирковой программы.
Если же травмы, полученные 24-летним мужчиной, будут квалифицированы как средней тяжести, то, вероятно, все закончится полицейской проверкой. На данный момент дознаватели пока не смогли опросить пострадавшего, поскольку из-за полученных укусов и глубоких царапин на шее и спине он был «неконтактный». Побеседовать с пациентом 25-й городской больницы полицейские намерены в ближайшее время.
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