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В Волжском автобус протаранил бетонный столб
Сегодня, 12:31
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Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru
Сегодня утром в Волжском на пересечении улицы Энгельса и улицы Машиностроителей городской рейсовый автобус № 14 въехал в бетонный столб.
По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Лада Калина пыталась проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Ехавший ей навстречу автобус пытался уйти от столкновения и врезался в бетонную опору.
Нескольких пострадавших увезла машина "скорой помощи".
Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются.
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