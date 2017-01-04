В Волжском автобус протаранил бетонный столб Просмотров: 41 Комментариев: 0

Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru



Сегодня утром в Волжском на пересечении улицы Энгельса и улицы Машиностроителей городской рейсовый автобус № 14 въехал в бетонный столб.







По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Лада Калина пыталась проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Ехавший ей навстречу автобус пытался уйти от столкновения и врезался в бетонную опору.







Нескольких пострадавших увезла машина "скорой помощи".

Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются. Сегодня утром в Волжском на пересечениигородской рейсовый автобусвъехал в бетонный столб.По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Лада Калина пыталась проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Ехавший ей навстречу автобус пытался уйти от столкновения и врезался в бетонную опору.Нескольких пострадавших увезла машина "скорой помощи".Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются.



