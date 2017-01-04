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» » » В Волжском автобус протаранил бетонный столб

В Волжском автобус протаранил бетонный столб

Сегодня, 12:31
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В Волжском автобус протаранил бетонный столб
Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru

Сегодня утром в Волжском на пересечении улицы Энгельса и улицы Машиностроителей городской рейсовый автобус № 14 въехал в бетонный столб.

В Волжском автобус протаранил бетонный столбВ Волжском автобус протаранил бетонный столб

По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Лада Калина пыталась проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Ехавший ей навстречу автобус пытался уйти от столкновения и врезался в бетонную опору.

В Волжском автобус протаранил бетонный столб

Нескольких пострадавших увезла машина "скорой помощи".
Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются.
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