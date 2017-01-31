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» » » В Камышине полиция задержала ложного минера собственного дома

В Камышине полиция задержала ложного минера собственного дома

Сегодня, 14:53
Lopatin
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В Камышине полиция задержала ложного минера собственного домаВ понедельник, 30 января, поздно вечером в отдел полиции Камышина поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в одном из городских домов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, для проведения проверки на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Кинологи со служебно-разыскной собакой и специалисты-взрывотехники тщательно обследовали дом, но подозрительных предметов не обнаружили.
Зато вскоре был найден звонивший. Ложным минером оказался 40-летний житель этого же дома, работающий вахтовым методом в Москве, ранее судимый. Когда к нему пришли оперативники, он был пьян. Увидев полицейских, мужчина сразу сознался в содеянном.
По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Вечерняя выходка может стоить мужчине трех лет лишения свободы.
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