В Камышине полиция задержала ложного минера собственного дома Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, для проведения проверки на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Кинологи со служебно-разыскной собакой и специалисты-взрывотехники тщательно обследовали дом, но подозрительных предметов не обнаружили.

Зато вскоре был найден звонивший. Ложным минером оказался 40-летний житель этого же дома, работающий вахтовым методом в Москве, ранее судимый. Когда к нему пришли оперативники, он был пьян. Увидев полицейских, мужчина сразу сознался в содеянном.

По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Вечерняя выходка может стоить мужчине трех лет лишения свободы. В понедельник, 30 января, поздно вечером в отдел полиции Камышина поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в одном из городских домов.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, для проведения проверки на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Кинологи со служебно-разыскной собакой и специалисты-взрывотехники тщательно обследовали дом, но подозрительных предметов не обнаружили.Зато вскоре был найден звонивший. Ложным минером оказался 40-летний житель этого же дома, работающий вахтовым методом в Москве, ранее судимый. Когда к нему пришли оперативники, он был пьян. Увидев полицейских, мужчина сразу сознался в содеянном.По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Вечерняя выходка может стоить мужчине трех лет лишения свободы.



