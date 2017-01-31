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» » » В волгоградском ТРЦ пресекли торговлю контрафактными кепками

В волгоградском ТРЦ пресекли торговлю контрафактными кепками

Вчера, 18:46
Lopatin
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В волгоградском ТРЦ пресекли торговлю контрафактными кепкамиВ одном из торгово-развлекательных комплексов Волгограда работники городской прокуратуры во время проверки выявили факт реализации детских спортивных головных уборов производства Украины с надписью «FIFA».

Как заметили проверяющие, надпись на кепках оказалась похожей на зарегистрированный товарный знак Международной федерации футбольных ассоциаций. А так как он использовался без согласия представителей правообладателя, то товар является контрафактным, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

Против индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением областного Арбитражного суда он привлечен к административной ответственности, а контрафактный товар конфискован.
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