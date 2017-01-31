В волгоградском ТРЦ пресекли торговлю контрафактными кепками Просмотров: 68 Комментариев: 0



Как заметили проверяющие, надпись на кепках оказалась похожей на зарегистрированный товарный знак Международной федерации футбольных ассоциаций. А так как он использовался без согласия представителей правообладателя, то товар является контрафактным, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области



Против индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением областного Арбитражного суда он привлечен к административной ответственности, а контрафактный товар конфискован. В одном из торгово-развлекательных комплексов Волгограда работники городской прокуратуры во время проверки выявили факт реализации детских спортивных головных уборов производства Украины с надписью «FIFA».Как заметили проверяющие, надпись на кепках оказалась похожей на зарегистрированный товарный знак Международной федерации футбольных ассоциаций. А так как он использовался без согласия представителей правообладателя, то товар является контрафактным, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской областиПротив индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением областного Арбитражного суда он привлечен к административной ответственности, а контрафактный товар конфискован.



