|
На севере Волгограда за сбыт марихуаны задержали пенсионера
Сегодня, 09:47
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Волгоградские полицейские задержали в Тракторозаводском районе 61-летнего местного жителя, который намеревался сбыть растительный наркотик.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дома у задержанного в ходе обыска полицейские обнаружили 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения общей массой свыше одного килограмма. Эксперты-криминалисты определили, что это марихуана.
По словам пенсионера, он приобретал наркотик для дальней реализации на территории Волгоградской области.
За сбыт и хранение наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый взят под стражу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.