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» » » На севере Волгограда за сбыт марихуаны задержали пенсионера

На севере Волгограда за сбыт марихуаны задержали пенсионера

Сегодня, 09:47
Lopatin
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На севере Волгограда за сбыт марихуаны задержали пенсионераВолгоградские полицейские задержали в Тракторозаводском районе 61-летнего местного жителя, который намеревался сбыть растительный наркотик.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дома у задержанного в ходе обыска полицейские обнаружили 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения общей массой свыше одного килограмма. Эксперты-криминалисты определили, что это марихуана.
По словам пенсионера, он приобретал наркотик для дальней реализации на территории Волгоградской области.
За сбыт и хранение наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый взят под стражу.
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