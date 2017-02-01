На севере Волгограда за сбыт марихуаны задержали пенсионера Просмотров: 0 Комментариев: 0 Волгоградские полицейские задержали в Тракторозаводском районе 61-летнего местного жителя, который намеревался сбыть растительный наркотик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дома у задержанного в ходе обыска полицейские обнаружили 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения общей массой свыше одного килограмма. Эксперты-криминалисты определили, что это марихуана.

По словам пенсионера, он приобретал наркотик для дальней реализации на территории Волгоградской области.

За сбыт и хранение наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый взят под стражу. Волгоградские полицейские задержали в Тракторозаводском районе 61-летнего местного жителя, который намеревался сбыть растительный наркотик.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дома у задержанного в ходе обыска полицейские обнаружили 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения общей массой свыше одного килограмма. Эксперты-криминалисты определили, что это марихуана.По словам пенсионера, он приобретал наркотик для дальней реализации на территории Волгоградской области.За сбыт и хранение наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый взят под стражу.



