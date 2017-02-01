В Светлоярском районе перевернулась автоцистерна с нефтью Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 2.45 трассе «Волгоград – Элиста». 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ-5410» с полуприцепом ехал в сторону Калмыкии. Однако на 82 километре не справился с управлением, выехал на правую обочину, где машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Во вторник, 31 января, в Светлоярском районе Волгоградской области перевернулась автоцистерна с нефтью.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 2.45 трассе «Волгоград – Элиста». 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ-5410» с полуприцепом ехал в сторону Калмыкии. Однако на 82 километре не справился с управлением, выехал на правую обочину, где машина опрокинулась в кювет.В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.



