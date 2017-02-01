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» » » В Светлоярском районе перевернулась автоцистерна с нефтью

В Светлоярском районе перевернулась автоцистерна с нефтью

Сегодня, 10:12
Lopatin
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В Светлоярском районе перевернулась автоцистерна с нефтьюВо вторник, 31 января, в Светлоярском районе Волгоградской области перевернулась автоцистерна с нефтью.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 2.45 трассе «Волгоград – Элиста». 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ-5410» с полуприцепом ехал в сторону Калмыкии. Однако на 82 километре не справился с управлением, выехал на правую обочину, где машина опрокинулась в кювет.
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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