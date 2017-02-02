В Котово из-за неисправного дымохода сгорел дом с хозяином В среду, 1 февраля, в девятом часу вечера произошел пожар в городе Котово Волгоградской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Мира по всей площади горел частный дом размером 6х10 метров.

Расчеты 43-й пожарно-спасательной части справились с огнем через 20 минут после вызова. После пожара под завалами спасатели обнаружили погибшего мужчину 1971 года рождения.

Специалисты считают, что возгорание могло произойти из неисправного дымохода печи.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В среду, 1 февраля, в девятом часу вечера произошел пожар в городе Котово Волгоградской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Мира по всей площади горел частный дом размером 6х10 метров.Расчеты 43-й пожарно-спасательной части справились с огнем через 20 минут после вызова. После пожара под завалами спасатели обнаружили погибшего мужчину 1971 года рождения.Специалисты считают, что возгорание могло произойти из неисправного дымохода печи.



