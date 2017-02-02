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» » » В Ленинском районе полиция задержала похитителей трансформатора

В Ленинском районе полиция задержала похитителей трансформатора

Сегодня, 10:06
Lopatin
В Ленинском районе полиция задержала похитителей трансформатораВ Ленинском районе Волгоградской области полиция задержала двух местных жителей, которые пытались похитить оборудование, принадлежащее компании «МРСК Юга».

Как сообщили в пресс-службе волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»), на днях энергетики выявили факт порчи и хищения трансформатора 110кВА в селе Колобовка. Сумма ущерба составила около 170 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением безопасности филиала, персоналом «Левобережных электрических сетей» и сотрудниками полиции, злоумышленники были задержаны на месте происшествия. Два жителя города Ленинска пытались разобрать трансформатор, чтобы сдать похищенное в пункт приема цветного металла. Против мужчин возбуждено уголовное дело, задержанные должны будут компенсировать ущерб компании.

Энергетики волгоградского филиала МРСК Юга уже приступили к восстановлению трансформаторной подстанции. В компании напоминают, что хищение электрооборудования представляют угрозу энергетической безопасности жителей. О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП энергетики просят сообщать по телефону 8 (8442) 96-45-50 (звонок бесплатный).


Фото пресс-службы ПАО «МРСК Юга»
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