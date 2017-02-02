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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В Ленинском районе полиция задержала похитителей трансформатора
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Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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О своем намерении провести референдум по поводу вступления в НАТО заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost. По его словам, если четыре года назад за ...
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Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом «самым худшим» из всех, которые он вел с главами других государств. Об этом сообщает газета ...
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против России
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов ...