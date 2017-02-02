Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Сегодня в Сталинграде отмечают день воинской славы России

Главным героем истории с тройняшками в санях оказался полицейский

Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

В Волгограде отмечают 75-ю годовщину со дня формирования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

С 1 февраля россияне могут получить участок земли на Дальнем Востоке

Волгоградцы в феврале получат единую платежку за услуги ЖКХ

В Волгограде появилось первое полностью законное коллекторское агентство

2 февраля в центре Волгограда с 7 утра ограничат движение транспорта

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » В Волгоградской области полицейский не купился на полумиллионную взятку ростовчанина

В Волгоградской области полицейский не купился на полумиллионную взятку ростовчанина

Сегодня, 10:18
Reporter
В Волгоградской области полицейский не купился на полумиллионную взятку ростовчанина
Инцидент произошел в Чернышковском районе, где уже долгое время успешно работал 31-летний предприниматель из Ростовской области, который занимался оптовой скупкой различных товаров, приобретая их целыми фурами. Однако, как выяснилось, хорошую прибыль ему приносила не столько коммерческая жилка, сколько мошеннические наклонности.
С помощью электронного прибора при взвешивании грузовых автомобилей он занижал их вес на десятки килограмм и соответственно недоплачивал десятки тысяч рублей. Когда обман вскрылся, мошенник решил поделиться прибылью с полицейским. Он предложил оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России 500 тысяч рублей и 31 января 2017 года при передаче взятки был задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Следователи СУ СКР региона уже возбудили уголовное дела по ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий), решается вопрос о мере пресечения задержанного.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Крупный чиновник администрации Волгоградской области крышевал алкогольный бизнес в регионе

Волгоградец задержан за дачу взятки полицейскому

В Волжском сожитель должницы пытался подкупить судебного пристава

Пытаясь уйти от ответственности, житель Серафимовича попался на даче взятки

Волгоградца накажут за отстрел зайцев

Следователи выявили факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение кражи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги