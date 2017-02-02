В Волгоградской области полицейский не купился на полумиллионную взятку ростовчанина

Инцидент произошел в Чернышковском районе, где уже долгое время успешно работал 31-летний предприниматель из Ростовской области, который занимался оптовой скупкой различных товаров, приобретая их целыми фурами. Однако, как выяснилось, хорошую прибыль ему приносила не столько коммерческая жилка, сколько мошеннические наклонности.

С помощью электронного прибора при взвешивании грузовых автомобилей он занижал их вес на десятки килограмм и соответственно недоплачивал десятки тысяч рублей. Когда обман вскрылся, мошенник решил поделиться прибылью с полицейским. Он предложил оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России 500 тысяч рублей и 31 января 2017 года при передаче взятки был задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Следователи СУ СКР региона уже возбудили уголовное дела по ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий), решается вопрос о мере пресечения задержанного. Инцидент произошел в Чернышковском районе, где уже долгое время успешно работал 31-летний предприниматель из Ростовской области, который занимался оптовой скупкой различных товаров, приобретая их целыми фурами. Однако, как выяснилось, хорошую прибыль ему приносила не столько коммерческая жилка, сколько мошеннические наклонности.С помощью электронного прибора при взвешивании грузовых автомобилей он занижал их вес на десятки килограмм и соответственно недоплачивал десятки тысяч рублей. Когда обман вскрылся, мошенник решил поделиться прибылью с полицейским. Он предложил оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России 500 тысяч рублей и 31 января 2017 года при передаче взятки был задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Следователи СУ СКР региона уже возбудили уголовное дела по ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий), решается вопрос о мере пресечения задержанного.



