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» » » В Центральном районе пенсионер на иномарке сбил двух пешеходов

В Центральном районе пенсионер на иномарке сбил двух пешеходов

Сегодня, 10:47
Lopatin
В Центральном районе пенсионер на иномарке сбил двух пешеходовВ среду, 1 февраля, в Центральном районе Волгограда автомобиль «Volkswagen Jetta» сбил двух пешеходов, переходивших дорогу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 8.15 напротив дома №36 по улице Коммунистической. 61-летний водитель иномарки не пропустил двух мужчин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда автомобиля они получили травмы и были доставлены в больницу.
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