В Центральном районе пенсионер на иномарке сбил двух пешеходов



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 8.15 напротив дома №36 по улице Коммунистической. 61-летний водитель иномарки не пропустил двух мужчин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда автомобиля они получили травмы и были доставлены в больницу. В среду, 1 февраля, в Центральном районе Волгограда автомобиль «Volkswagen Jetta» сбил двух пешеходов, переходивших дорогу.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 8.15 напротив дома №36 по улице Коммунистической. 61-летний водитель иномарки не пропустил двух мужчин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда автомобиля они получили травмы и были доставлены в больницу.



