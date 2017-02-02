В Камышине грабители жестоко избили в квартире 86-летнюю пенсионерку



Пенсионерка с трудом дошла до двери, чтобы закрыть ее, после чего потеряла сознание. Утром 1 февраля обеспокоенные стуками из квартиры потерпевшей, которая таким образом звала на помощь, соседи зашли в квартиру и, увидев, что женщина не может самостоятельно передвигаться, вызвали «скорую помощь».



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников, сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский». В среду, 1 февраля, в отдел полиции города Камышина обратилась 86-летняя местная жительница. Престарелая женщина сообщила, что накануне, около 23 часов в ее квартиру постучала неизвестная, которая представилась соседкой. Когда пенсионерка открыла дверь, тут же в помещение ворвались два молодых человека. Обмотав голову потерпевшей лежавшим на полу одеялом, злоумышленники стали требовать деньги и ценные вещи. Пенсионерка ответила отказом, после чего преступники несколько раз ее ударили. Обыскав квартиру, грабители нашли чуть более трех тысяч рублей и скрылись.Пенсионерка с трудом дошла до двери, чтобы закрыть ее, после чего потеряла сознание. Утром 1 февраля обеспокоенные стуками из квартиры потерпевшей, которая таким образом звала на помощь, соседи зашли в квартиру и, увидев, что женщина не может самостоятельно передвигаться, вызвали «скорую помощь».По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников, сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».



