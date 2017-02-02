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» » » Равнодушные водители ответят за игнорирование мамы и тройняшек на зебре

Равнодушные водители ответят за игнорирование мамы и тройняшек на зебре

Вчера, 13:55
Reporter
Равнодушные водители ответят за игнорирование мамы и тройняшек на зебре
Жертвы общественного резонанса и собственного равнодушия. Такая характеристика наиболее точно подходит для водителей, которые спровоцировали опасную дорожную ситуацию на "зебре" напротив Волгоградского цирка. Конечно, тащить санки с тройней по асфальту со стороны молодой мамы нельзя назвать хорошо продуманным поступком, однако, женщина в отличии от водителей "Хендай" и "Дэу Матиз" правила не нарушала. Владельцев автомобилей- нарушителей автоинспекторы установили по видеозаписи с камер- наблюдения и уже пригласили водителей в гости для принятия решения по делу.
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