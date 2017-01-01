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Убийцей продавца в Михайловке оказался пьяный ревнивец

Сегодня, 10:47
Reporter
Убийцей продавца в Михайловке оказался пьяный ревнивец
Около двух недель продолжались поиски убийцы 46-летней женщины, которая погибла на своем рабочем месте- за прилавком. Напомним, вечером 14 января 2017 года в помещении продуктового магазина в поселке Себрово города Михайловки, было обнаружено тело 46-летней женщины, продавца этой торговой точки. Множественные ножевые ранения и оставленные в кассе деньги говорили о том, что преступление было совершено в состоянии аффекта, однако его причина была следователям непонятна. Видеозапись с места убийства была нечеткой и не проливала свет на преступление. Как сообщил агентству «Новости Волгограда» руководитель Михайловского СО СУ СКР Сергей Плечистов, убийцу удалось вычислить в ходе опросов жителей- один из мужчин – одногодка погибшей вел себя странно и каждый раз придумывал новое алиби на момент убийства, а затем «раскололся». Выяснилось, что в роковой вечер он пришел с работы домой чуть навеселе, однако отсутствие жены, которая не появлялась уже 3 дня и имела склонность к загулам в мужских компаниях , привело ревнивца в бешенство. Он направился на поиски супруги с ножом в руке, однако первой на его пути попалась продавец магазина. Женщина по свидетельству ее знакомых была остра на язык и, видимо, задела чувства гостя, который и так был на взводе.
В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему придется ответить по статье «Убийство», свою вину в содеянном мужчина полностью признал.
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