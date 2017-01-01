В страшной аварии на московской трассе погибли 2 человека



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 11 часов дня. 43-летний водитель «УАЗа» ехал в сторону Волгограда. На 693 километре федеральной трассы он выехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в автомашину «Geely».



В результате ДТП 29-летний водитель иномарки и его 26-летний пассажир погибли. Водитель и 47-летний пассажир «УАЗа» получили травмы и были госпитализированы в районную больницу.













Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В четверг, 2 февраля, в Новоаннинском районе Волгоградской области с иномаркой столкнулся «УАЗ–396254», принадлежащий филиалу компании «МРСК Юга». В аварии погибли два человека.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 11 часов дня. 43-летний водитель «УАЗа» ехал в сторону Волгограда. На 693 километре федеральной трассы он выехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в автомашину «Geely». В результате ДТП 29-летний водитель иномарки и его 26-летний пассажир погибли. Водитель и 47-летний пассажир «УАЗа» получили травмы и были госпитализированы в районную больницу.



