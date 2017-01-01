Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубль

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » В Среднеахтубинском районе иномарка задавила пенсионера на велосипеде

В Среднеахтубинском районе иномарка задавила пенсионера на велосипеде

Сегодня, 11:19
Lopatin
В Среднеахтубинском районе иномарка задавила пенсионера на велосипедеВ четверг, 2 февраля, в рабочем поселке Средняя Ахтуба автомобиль «Renault Logan» насмерть сбил велосипедиста.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 20.45 на улице Ленина. 43-летний водитель иномарки направлялся в сторону переулка Кировский и наехал на 61-летнего велосипедиста, двигавшегося навстречу. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Палласовском районе иномарка насмерть сбила пенсионера

В Светлоярском районе «Лада» задавила 60-летнего пешехода

На юге Волгограда иномарка насмерть сбила пешехода на переходе

Под Волгоградом 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

Под Волгоградом насмерть сбили неизвестного велосипедиста

Под Волгоградом задавили велосипедиста

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги