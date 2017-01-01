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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В Среднеахтубинском районе иномарка задавила пенсионера на велосипеде
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18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственных договоров в связи с решением об установлении пограничной зоны. Об этом он заявил на встрече с представителями ...
Лукашенко: Белоруссия может обойтись без российской нефти
Минск вполне может обойтись без российской нефти, хотя будет очень трудно, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.
В Россельхознадзоре ответили на угрозы Лукашенко
Россельхознадзор не намерен останавливать поставки продовольствия из Белоруссии в случае возбуждения в республике уголовного дела против главы ведомства Сергея Данкверта. Об этом заявила ...