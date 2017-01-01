В Среднеахтубинском районе иномарка задавила пенсионера на велосипеде

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 20.45 на улице Ленина. 43-летний водитель иномарки направлялся в сторону переулка Кировский и наехал на 61-летнего велосипедиста, двигавшегося навстречу. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В четверг, 2 февраля, в рабочем поселке Средняя Ахтуба автомобиль «Renault Logan» насмерть сбил велосипедиста.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 20.45 на улице Ленина. 43-летний водитель иномарки направлялся в сторону переулка Кировский и наехал на 61-летнего велосипедиста, двигавшегося навстречу. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.



