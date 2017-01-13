В Краснооктябрьском районе иномарка сбила папу с 7-летней дочкой



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 32-летний водитель автомашины «Kia Rio» ехал по проспекту Ленина в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома №18Б он не дал перейти дорогу мужчине с ребенком, у которых было преимущество, и совершил с ними касательное столкновение. Однако этого хватило, чтобы пешеходы – 32-летний папа и его 7-летняя дочь – получили травмы. В результате ДТП они оба попали в больницу. В минувший четверг, 2 февраля, около восьми часов вечера в Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка сбила сразу двух пешеходов.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 32-летний водитель автомашины «Kia Rio» ехал по проспекту Ленина в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома №18Б он не дал перейти дорогу мужчине с ребенком, у которых было преимущество, и совершил с ними касательное столкновение. Однако этого хватило, чтобы пешеходы – 32-летний папа и его 7-летняя дочь – получили травмы. В результате ДТП они оба попали в больницу.



