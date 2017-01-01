В ВолгГАСУ взятки от студентов были поставлены на поток

В данный момент следователи СУ СКР региона возбудили дело по ч.3 ст.290 УК РФ только по одному эпизоду. Свою вину в содеянном преподаватель-взяточник уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, что коррупционные факты в этом ВУЗе вскрываются уже второй раз с начала года. В начале января в получении взятки в размере 50 тысяч долларов был задержан заместитель директора Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета Александр Богомолов. А в конце 2015 года другой профессор этого же учебного заведения получил 8 лет колонии за 21 эпизод взяток от студентов. Доцент кафедры общей и прикладной химии Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета Олег К. попался на скромных суммах 5 и 6 тысяч рублей за зачеты для двух студентов. 2 февраля 2017 года при получении этих денег он был задержан оперативными сотрудниками МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Деньги передавались через 33-летнего посредника. Следователи сразу же выяснили, что при участии этого же «покровителя» студентов с октября 2016 года и по настоящее время взятки получали и другие педагоги. Общая сумма «благодарностей» от студентов - более 200 тысяч рублей.В данный момент следователи СУ СКР региона возбудили дело по ч.3 ст.290 УК РФ только по одному эпизоду. Свою вину в содеянном преподаватель-взяточник уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, что коррупционные факты в этом ВУЗе вскрываются уже второй раз с начала года. В начале января в получении взятки в размере 50 тысяч долларов был задержан заместитель директора Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета Александр Богомолов. А в конце 2015 года другой профессор этого же учебного заведения получил 8 лет колонии за 21 эпизод взяток от студентов.



