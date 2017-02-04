Во Фроловском районе пенсионер на «пятерке» устроил тройное ДТП



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария с участием четырех автомобилей произошла в десять утра. Находясь на второстепенной дороге, 67-летний водитель «пятерки» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Citroen C3 Picasso», которым управляла 29-летняя женщина. Иномарку выбросило на встречную полосу на ехавший микроавтобус «Баргузин». После столкновения с ним «Ситроен» наехал на стоявший автомобиль «ВАЗ-211540».



В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка иномарки. Женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В пятницу, 3 февраля, во Фроловском районе водитель легковой машины «ВАЗ-21053» спровоцировал тройное ДТП.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария с участием четырех автомобилей произошла в десять утра. Находясь на второстепенной дороге, 67-летний водитель «пятерки» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Citroen C3 Picasso», которым управляла 29-летняя женщина. Иномарку выбросило на встречную полосу на ехавший микроавтобус «Баргузин». После столкновения с ним «Ситроен» наехал на стоявший автомобиль «ВАЗ-211540».В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка иномарки. Женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.



