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» » » Во Фроловском районе пенсионер на «пятерке» устроил тройное ДТП

Во Фроловском районе пенсионер на «пятерке» устроил тройное ДТП

Сегодня, 10:41
Lopatin
Во Фроловском районе пенсионер на «пятерке» устроил тройное ДТПВ пятницу, 3 февраля, во Фроловском районе водитель легковой машины «ВАЗ-21053» спровоцировал тройное ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария с участием четырех автомобилей произошла в десять утра. Находясь на второстепенной дороге, 67-летний водитель «пятерки» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Citroen C3 Picasso», которым управляла 29-летняя женщина. Иномарку выбросило на встречную полосу на ехавший микроавтобус «Баргузин». После столкновения с ним «Ситроен» наехал на стоявший автомобиль «ВАЗ-211540».

В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка иномарки. Женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
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