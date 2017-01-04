В Волгограде маршрутка врезалась в столб: пострадали 5 человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в семь вечера. 54-летний водитель микроавтобуса ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района. Из-за плохих дорожно-метеорологических условий он не справился с управлением и наехал на световую опору.

В результате ДТП в «ГАЗели» пострадали пять пассажиров. Все они были доставлены в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В субботу, 4 февраля, в Красноармейском районе города Волгограда маршрутка №40 врезалась в столб.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в семь вечера. 54-летний водитель микроавтобуса ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района. Из-за плохих дорожно-метеорологических условий он не справился с управлением и наехал на световую опору.В результате ДТП в «ГАЗели» пострадали пять пассажиров. Все они были доставлены в больницу.



