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» » » В Волгограде маршрутка врезалась в столб: пострадали 5 человек

В Волгограде маршрутка врезалась в столб: пострадали 5 человек

Сегодня, 10:42
Lopatin
В Волгограде маршрутка врезалась в столб: пострадали 5 человекВ субботу, 4 февраля, в Красноармейском районе города Волгограда маршрутка №40 врезалась в столб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в семь вечера. 54-летний водитель микроавтобуса ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района. Из-за плохих дорожно-метеорологических условий он не справился с управлением и наехал на световую опору.
В результате ДТП в «ГАЗели» пострадали пять пассажиров. Все они были доставлены в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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