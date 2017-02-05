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» » » В Волгограде в собственной квартире сгорел 83-летний пенсионер

В Волгограде в собственной квартире сгорел 83-летний пенсионер

Сегодня, 11:42
Lopatin
В Волгограде в собственной квартире сгорел 83-летний пенсионерВ субботу, 4 февраля, в шестом часу вечера произошел пожар в одной из пятиэтажек поселка Максима Горького в Советском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в трехкомнатной квартире дома на улице Волгоградской горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Огонь потушили сотрудники 4-й пожарно-спасательной части. Они же обнаружили на месте происшествия погибшего мужчину 1934 года рождения. Специалисты предполагают, что возгорание в квартире могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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