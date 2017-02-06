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В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

Вчера, 13:07
Reporter
В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП
Конкурентная борьба между автобусами и маршрутками выходит на новый уровень. Из дискуссионного поля и юридической плоскости противостояние ГАЗелей, муниципальных автобусов и газомоторного транспорта нового игрока «Волгоградский автобусный парк» переместилось прямо на волгоградские магистрали.
Как рассказал агентству «Новости Волограда» общественник Алексей Ульянов, в минувшие выходные он стал свидетелем настоящих гонок, которые устроили в Советском районе Волгограда водители автобусов из ПАТП №7 77-го маршрута и газомоторного автобуса ООО «Волгоградский автобусный парк».
По словам Ульянова, водители так увлеклись соперничеством, что оба проскочили остановку общественного транспорта возле ТЦ «Акварель». Впрочем, они могли это сделать и умышленно, поскольку там было не много людей.
Кроме того, в субботу же произошло ДТП с участием автобуса - он на светофоре в районе остановки «Соленый пруд» протаранил впереди стоящую иномарку. А уже сегодня утром в Краснооктябрьском районе около остановки «Кинотеатр «Юность» автобус 21-го маршрута врезался в ГАЗель 57-го маршрута, а та «догнала» еще одну маршрутку. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

Примечательно, что в обоих случаях речь идет о несоблюдении водителями автобусов скоростного режима.
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