В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

Конкурентная борьба между автобусами и маршрутками выходит на новый уровень. Из дискуссионного поля и юридической плоскости противостояние ГАЗелей, муниципальных автобусов и газомоторного транспорта нового игрока «Волгоградский автобусный парк» переместилось прямо на волгоградские магистрали.

Как рассказал агентству «Новости Волограда» общественник Алексей Ульянов, в минувшие выходные он стал свидетелем настоящих гонок, которые устроили в Советском районе Волгограда водители автобусов из ПАТП №7 77-го маршрута и газомоторного автобуса ООО «Волгоградский автобусный парк».

По словам Ульянова, водители так увлеклись соперничеством, что оба проскочили остановку общественного транспорта возле ТЦ «Акварель». Впрочем, они могли это сделать и умышленно, поскольку там было не много людей.

Кроме того, в субботу же произошло ДТП с участием автобуса - он на светофоре в районе остановки «Соленый пруд» протаранил впереди стоящую иномарку. А уже сегодня утром в Краснооктябрьском районе около остановки «Кинотеатр «Юность» автобус 21-го маршрута врезался в ГАЗель 57-го маршрута, а та «догнала» еще одну маршрутку. К счастью, обошлось без пострадавших.







Примечательно, что в обоих случаях речь идет о несоблюдении водителями автобусов скоростного режима. Конкурентная борьба между автобусами и маршрутками выходит на новый уровень. Из дискуссионного поля и юридической плоскости противостояние ГАЗелей, муниципальных автобусов и газомоторного транспорта нового игрока «Волгоградский автобусный парк» переместилось прямо на волгоградские магистрали.Как рассказал агентству «Новости Волограда» общественник Алексей Ульянов, в минувшие выходные он стал свидетелем настоящих гонок, которые устроили в Советском районе Волгограда водители автобусов из ПАТП №7 77-го маршрута и газомоторного автобуса ООО «Волгоградский автобусный парк».По словам Ульянова, водители так увлеклись соперничеством, что оба проскочили остановку общественного транспорта возле ТЦ «Акварель». Впрочем, они могли это сделать и умышленно, поскольку там было не много людей.Кроме того, в субботу же произошло ДТП с участием автобуса - он на светофоре в районе остановки «Соленый пруд» протаранил впереди стоящую иномарку. А уже сегодня утром в Краснооктябрьском районе около остановки «Кинотеатр «Юность» автобус 21-го маршрута врезался в ГАЗель 57-го маршрута, а та «догнала» еще одну маршрутку. К счастью, обошлось без пострадавших.Примечательно, что в обоих случаях речь идет о несоблюдении водителями автобусов скоростного режима.



