В Камышине задержали мужчину, угрожавшего взорвать сетевой магазин



Сразу после этого в городскую полицию об инциденте сообщили сотрудники службы безопасности магазина. Для проведения проверки на место происшествия незамедлительно выехали кинологи со служебно-розыскной собакой и специалисты-взрывотехники. Из магазина эвакуировали персонал и посетителей. В результате обследования торговой точки подозрительных предметов не было обнаружено.



А в минувшее воскресенье, 5 февраля, сотрудники уголовного розыска задержали лжеминера. Подозреваемым оказался 35-летний безработный местный житель. В содеянном он сразу сознался.



По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Мужчину могут лишить свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. На прошлой неделе в пятницу утром в торговом зале одного из сетевых магазинов города Камышина произошел конфликт между продавцом и нетрезвым покупателем. Последний, уходя, пообещал взорвать магазин. При этом в руках он держал неизвестный предмет.Сразу после этого в городскую полицию об инциденте сообщили сотрудники службы безопасности магазина. Для проведения проверки на место происшествия незамедлительно выехали кинологи со служебно-розыскной собакой и специалисты-взрывотехники. Из магазина эвакуировали персонал и посетителей. В результате обследования торговой точки подозрительных предметов не было обнаружено.А в минувшее воскресенье, 5 февраля, сотрудники уголовного розыска задержали лжеминера. Подозреваемым оказался 35-летний безработный местный житель. В содеянном он сразу сознался.По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Мужчину могут лишить свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.



