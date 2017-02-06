Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волжские судоремонтники займутся подготовкой теплоходов к навигации

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » В Камышине задержали мужчину, угрожавшего взорвать сетевой магазин

В Камышине задержали мужчину, угрожавшего взорвать сетевой магазин

Вчера, 14:54
Lopatin
В Камышине задержали мужчину, угрожавшего взорвать сетевой магазинНа прошлой неделе в пятницу утром в торговом зале одного из сетевых магазинов города Камышина произошел конфликт между продавцом и нетрезвым покупателем. Последний, уходя, пообещал взорвать магазин. При этом в руках он держал неизвестный предмет.

Сразу после этого в городскую полицию об инциденте сообщили сотрудники службы безопасности магазина. Для проведения проверки на место происшествия незамедлительно выехали кинологи со служебно-розыскной собакой и специалисты-взрывотехники. Из магазина эвакуировали персонал и посетителей. В результате обследования торговой точки подозрительных предметов не было обнаружено.

А в минувшее воскресенье, 5 февраля, сотрудники уголовного розыска задержали лжеминера. Подозреваемым оказался 35-летний безработный местный житель. В содеянном он сразу сознался.

По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Мужчину могут лишить свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Камышине полиция задержала ложного минера собственного дома

В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов

В Урюпинском районе безработный поджег продуктовый магазин

16-летний парень под Волгоградом угрожал взорвать магазин

Под Волгоградом подросток «заминировал» школу

Полицейские задержали мужчину, по подозрению в краже металлического гаража

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги