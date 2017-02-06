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Волгоградский рэпер погиб после вечеринки от 17 ножевых ранений

Вчера, 15:04
Reporter
Волгоградский рэпер погиб после вечеринки от 17 ножевых ранений
Трагедия произошла 4 февраля при невыясненных пока обстоятельствах.
В роковую ночь в квартире рэпера была вечеринка с большим количеством участников. А утром тело 30-летнего Александра обнаружили с 17-ю ножевыми ранениями. Характер ран установит экспертиза, результаты которой станут известны завтра, сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда» в пресс-службе следственного управления СКР региона.
Следователи пока проводят процессуальную проверку по факту смерти музыканта, а возбуждение уголовного дела по статье «убийство» напрямую зависит от результатов вскрытия тела погибшего.
Как стало известно от источника из окружения рэпера, в последнее время у Александра были проблемы с жизненной мотивацией и источниками вдохновения. В частности, уже продолжительное время музыкант употреблял так называемые «спайсы». Следы курительных смесей были найдены и при осмотре квартиры погибшего.
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