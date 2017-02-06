Под Волгоградом в пойме полиция задержала 40 незаконных мигрантов



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, все сорок иностранцев подозреваются в незаконной трудовой деятельности. Документы с разрешением на работу в России у них отсутствовали. В итоге составлены административные протоколы, по которым иностранцы будут оштрафованы.



Работодателям, на которых трудятся задержанные узбеки, тоже грозят штрафы, причем, весьма серьезные – до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением установленного законодательства. В районе поселка Красный сад Среднеахтубинского района сотрудники полиции задержали 40 иностранных граждан. Все они прибыли в Волгоградскую область из Узбекистана.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, все сорок иностранцев подозреваются в незаконной трудовой деятельности. Документы с разрешением на работу в России у них отсутствовали. В итоге составлены административные протоколы, по которым иностранцы будут оштрафованы.Работодателям, на которых трудятся задержанные узбеки, тоже грозят штрафы, причем, весьма серьезные – до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением установленного законодательства.



