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» » » Под Волгоградом в пойме полиция задержала 40 незаконных мигрантов

Под Волгоградом в пойме полиция задержала 40 незаконных мигрантов

Вчера, 16:22
Lopatin
Под Волгоградом в пойме полиция задержала 40 незаконных мигрантовВ районе поселка Красный сад Среднеахтубинского района сотрудники полиции задержали 40 иностранных граждан. Все они прибыли в Волгоградскую область из Узбекистана.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, все сорок иностранцев подозреваются в незаконной трудовой деятельности. Документы с разрешением на работу в России у них отсутствовали. В итоге составлены административные протоколы, по которым иностранцы будут оштрафованы.

Работодателям, на которых трудятся задержанные узбеки, тоже грозят штрафы, причем, весьма серьезные – до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением установленного законодательства.
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