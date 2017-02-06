В Волгограде школьник спрыгнул с 16-го этажа на глазах у одноклассниц Свидетелями жуткого зрелища стали сегодня днем две школьницы. Вместе со своим одноклассником они возвращались из учебного заведения. Проходя мимо высоток в жилом массиве по улице 39-й Гвардейской дивизии, 14-летний подросток неожиданно попросил подождать его и забежал в подъезд. Через несколько минут школьник упал на его козырек. Мотивы, толкнувшие погибшего на отчаянный шаг, выясняются. Школьник оставил предсмертную записку на стене – «так будет лучше для всех», которая, однако, мало, что проясняет. Известно, что буквально два дня назад мальчик отметил день рождения. Как рассказали корреспонденту агентства «НовостиВолгограда» в СУ СКР региона, в школе погибший подросток характеризовался положительно, на специализированных учетах не состоял, занимался спортом. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.



