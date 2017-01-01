На севере Волгограда из-за пожара в двухэтажке эвакуировали 8 человек



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, загорелись вещи в квартире одного из двухэтажных домов на улице 4 участок. Прибывшие на место происшествия расчеты 2-й пожарно-спасательной части эвакуировали из здания 8 человек. Во время пожара пострадал 43-летний мужчина.



Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Во вторник, 7 февраля, около двух часов ночи произошел пожар в Краснооктябрьском районе города Волгограда.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, загорелись вещи в квартире одного из двухэтажных домов на улице 4 участок. Прибывшие на место происшествия расчеты 2-й пожарно-спасательной части эвакуировали из здания 8 человек. Во время пожара пострадал 43-летний мужчина.Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.



