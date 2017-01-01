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» » » В Волжском доверчивый пенсионер отдал мошенникам 200 тысяч рублей

В Волжском доверчивый пенсионер отдал мошенникам 200 тысяч рублей

Сегодня, 09:55
Lopatin
В Волжском доверчивый пенсионер отдал мошенникам 200 тысяч рублейВ полицию города Волжского обратился 86-летний местный житель, который стал очередной жертвой телефонных мошенников.

По словам пожилого мужчины, он получил сообщение о ДТП, которое якобы совершил его внук. Неизвестный предложил урегулировать ситуацию с пострадавшей стороной и правоохранительными органами за 200 тысяч рублей. Пенсионер согласился и передал деньги подъехавшему человеку. А когда понял, что его обманули, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому.
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