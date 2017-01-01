В Волжском доверчивый пенсионер отдал мошенникам 200 тысяч рублей



По словам пожилого мужчины, он получил сообщение о ДТП, которое якобы совершил его внук. Неизвестный предложил урегулировать ситуацию с пострадавшей стороной и правоохранительными органами за 200 тысяч рублей. Пенсионер согласился и передал деньги подъехавшему человеку. А когда понял, что его обманули, он обратился в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому. В полицию города Волжского обратился 86-летний местный житель, который стал очередной жертвой телефонных мошенников.По словам пожилого мужчины, он получил сообщение о ДТП, которое якобы совершил его внук. Неизвестный предложил урегулировать ситуацию с пострадавшей стороной и правоохранительными органами за 200 тысяч рублей. Пенсионер согласился и передал деньги подъехавшему человеку. А когда понял, что его обманули, он обратился в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому.



